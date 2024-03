Eusebio D'Alì passa con la Dc di Cuffaro: "Tempo di nuove sfide"

Il post su Facebook

PALERMO- Eusebio Dalì aderisce alla Democrazia Cristiana e passa da Forza Italia al partito di Cuffaro, come annuncia in un post su Facebook. “Ho scelto questo nuovo percorso – scrive – perché è quello che più mi rappresenta, umanamente e politicamente. Umanamente, perché conosco e stimo Totò Cuffaro da sempre, da quando mossi i miei primi passi in politica, proprio sotto le sue ali. Politicamente, perché sono un democristiano e ho sempre portato con orgoglio questa croce, anche quand’essa non era delizia. Ringrazio di cuore Gianfranco Miccichè, il quale è stato l’artefice dei “migliori anni della mia vita” e al quale vorrò sempre un mondo di bene. È tempo, per me, di una nuova esperienza, di nuove sfide, di nuovi obiettivi”.