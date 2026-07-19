Picco di segnalazioni in Italia

Oggi domenica 19 luglio 2026 problemi di accesso con Facebook, l’App di Meta. Il down del social network è iniziato attorno alle ore 09:30. Lo segnalano diversi utenti in Italia. Quando si prova ad accedere all’applicazione via desktop compare il messaggio: “Account non disponibile al momento. Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto. Per favore Riprova tra qualche minuto.”

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Non ci sono note che spiegano le cause del malfunzionamento del social. A fotografare la portata del disservizio è il portale Downdetector, specializzato nel monitoraggio dei malfunzionamenti delle piattaforme online. Alle 10:12 il sito ha rilevato un picco di circa 1.700 segnalazioni dall’Italia.

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