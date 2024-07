Federconsumatori, “in Sicilia saldi e vacanze non per tutti quest’anno”

Cosa dice uno studio dell'osservatorio nazionale

PALERMO – “I saldi che partono oggi, come le vacanze, anche quest’anno non saranno per tutti. Questo appuntamento, infatti, coglie ancora i cittadini in un momento di forte difficoltà: in un contesto di rincari generalizzati, con i costi dei trasporti e dei servizi alle stelle, le famiglie adotteranno atteggiamenti prudenti, riducendo gli acquisti extra”.

È una nota amara quella di Federconsumatori Sicilia. Secondo le prime stime dell’osservatorio nazionale dell’associazione, che ha effettuato la consueta indagine sull’andamento degli acquisti a saldo “nelle città, il 38% delle famiglie (-1% rispetto allo scorso anno) è propenso ad acquistare a saldo, con una spesa media di 142 euro a famiglia (-5% rispetto al 2023). Coloro che effettueranno acquisti a saldo lo faranno con prudenza e oculatezza”.

“A mantenere contenuto l’andamento delle vendite contribuisce anche il fatto che i saldi, ormai, non sono più attesi come un tempo: online e no, le promozioni sono sempre più numerose e dilazionate nel corso dell’anno. – aggiunge l’associazione consumatori – Sono molti, inoltre, i negozi che hanno già avviato i cosiddetti pre-saldi, o vendite private, proponendo ai loro clienti più affezionati sconti in anteprima. Una tendenza che dimostra come il metodo di vendita a saldo o in promozione dovrebbe essere ripensato, magari all’insegna di una liberalizzazione del periodo interessato dalle promozioni”.