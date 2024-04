Ferragosto a Caltanissetta: Dusty comunica raccolta regolare dei rifiuti porta a porta

Informazione utile al cittadino in prossimità della festività di Ferracosto

La Dusty come comunicato già da qualche giorno informa i cittadini che il servizio di raccolta differenziata porta a porta a Caltanissetta non subirà variazioni per la giornata festiva del 15 agosto (Ferragosto)

Tutti i cittadini pertanto, sono invitati a mantenere valide tutte le indicazioni riportate dal calendario settimanale in vigore.

Si informa che, Il Centro Comunale di Raccolta sito in c.da Cammerella sarà chiuso, ma gli eco punti resteranno aperti.

Per il 15 di agosto, il numero telefonico per le prenotazioni di accesso al CCR, 0934584709, e il numero verde Dusty 800 164 722 da rete fissa, ed anche 095 293 85 20 da rete mobile non sarà operativo.

La regolarità di tutti i servizi riprenderà giorno 16 agosto 2022.