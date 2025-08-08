Il 15 agosto è in programma un’esperienza sensoriale

CATANIA – Catania si prepara a vivere un Ferragosto all’insegna del divertimento e del gusto locale. Il Grand Hotel Baia Verde, la pregiata location affacciata sulle scogliere laviche, accoglierà gli ospiti sulla storica terrazza etnea vista mare per una serata che unisce gusto, musica e convivialità.

Il 15 agosto si trasformerà in un’esperienza sensoriale, grazie all’estro creativo dello chef Costantino Laudani, protagonista di una serata dedicata allo street food catanese nella sua versione più autentica e raffinata. Tra i momenti di live cooking, gli ospiti potranno degustare arancini, coppi di pesce appena fritto, casarecce alla norma, carni alla brace, le iconiche crespelle dolci e molto altro: un viaggio tra i sapori etnei, pensato per sorprendere e deliziare.

Chef Costantino Laudani

Le sonorità siciliane lungo il percorso

Immersi nel panorama naturale scolpito dall’Etna sulla Riviera dei Ciclopi, le sonorità siciliane accompagneranno tutti lungo il percorso gastronomico: canti, spettacoli e ritmi popolari evocheranno l’identità profonda dell’Isola, intrecciando influenze mediterranee in una trama musicale che emoziona e coinvolge.

Nell’atmosfera naturale e raffinata che profuma di salsedine e dettagli ricercati, la festa continuerà con un dj-set sotto le stelle, per brindare insieme all’estate che continua, in una notte che promette di restare nel cuore.