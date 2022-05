Ferrandelli: “Salvini denuncia voto di scambio, apra gli occhi su Palermo”

Il candidato sindaco tiene alta l'attenzione sui possibili 'favori' elettorali

PALERMO – “Matteo Salvini, intervenendo a sostegno di Federico Basile, candidato sindaco che si avvia alla vittoria a Messina, ha fatto una denuncia forte su chi in quella città promette posti di lavoro in cambio del voto. Consiglio a Salvini, che è stato anche Ministro dell’Interno, di approfondire quanto sta avvenendo a Palermo. E, con onestà intellettuale, di replicare lo stesso intervento, prendendo le distanze da chi pratica quel metodo”. Lo dichiara Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco per Palermo.

Calenda: “Fa bene a lanciare l’allarme”

“Ha fatto bene Fabrizio Ferrandelli a lanciare l’allarme sul voto di scambio a Palermo. E ancora meglio ha fatto invitando Matteo SALVINI ad ‘aprire gli occhi’ su cio’ che accade in citta’”. Lo dichiara il leader di Azione Carlo Calenda che aggiunge: “Se veramente vogliamo dare una nuova guida a Palermo e, tra qualche mese alla Sicilia, e’ arrivato il momento di lasciare fuori la porta consorterie, prebende e favori”, conclude.