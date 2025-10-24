 Catania, visita del generale Magliocco al comando provinciale
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Finanza, la visita del generale Magliocco al comando provinciale

È il comandante interregionale dell'Italia Sud Occidentale
CATANIA
di
1 min di lettura

CATANIAIl generale Giuseppe Magliocco, comandante interregionale dell’Italia Sud Occidentale, è stato in visita al comando provinciale di Catania.

Accompagnato dal comandante regionale Sicilia, il generale Roberto Manna, dopo essere stato accolto dal comandante provinciale, il generale Marco Filipponi, si è intrattenuto con una rappresentanza di militari dei reparti della provincia etnea e con i referenti locali delle sezioni dell’associazione nazionale Finanzieri d’Italia e doi quelle professionali a carattere sindacale tra militari.

Durante l’incontro con il personale il generale Giuseppe Magliocco ha “espresso parole di apprezzamento per le attività svolte dalle Fiamme gialle catanesi a tutela degli interessi economico-finanziari del Paese”, esortando a “proseguire nel costante impegno in tutti i segmenti della missione istituzionale affidata all’istituzione”.

Il comandante interregionale ha successivamente effettuato incontri istituzionali con il prefetto Pietro Signoriello, il procuratore generale Carmelo Zuccaro e il procuratore distrettuale Francesco Curcio, con i quali sono stato affrontare le principali connesse ai fenomeni illegali al cui tematiche contrasto è dedicata l’azione investigativa sviluppata dai reparti della Guardia di finanza. 

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI