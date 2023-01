Finanziaria ancora in alto mare, l’ipotesi di un testo snello

Dalla commissione Bilancio ddl monstre di 128 articoli

PALERMO – Un ddl di stabilità snello con norme tecniche e di maggiore impatto finanziario e un testo allegato con gli emendamenti proposti dai parlamentari in commissione Bilancio dell’Ars. Potrebbe essere questa la strada percorribile all’Assemblea regionale siciliana per dare un’accelerazione all’esame in aula della manovra finanziaria per il 2023.

Si cerca una soluzione

Gli uffici di Palazzo dei Normanni sono in attesa delle tabelle e dell’allegato tecnico al bilancio. La bozza del ddl di stabilità al momento contiene 128 articoli, a dispetto dei 17 inseriti nel testo originario trasmesso all’Ars dal governo Schifani prima di Natale. La manovra dovrebbe essere incardinata in aula questo pomeriggio, ma si sta ragionando sul percorso. Probabile che l’esame delle norme della Finanziaria slitti alla prossima settimana, i lavori parlamentari potrebbero essere condizionati dalla concomitanza con la festa di Sant’Agata a Catania.