Finanziaria, ok a potenziamento Arpa. Schifani: “Rafforzare l’agenzia”

Approvata in commissione Bilancio la norma che rafforzerà l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

Approvata in commissione Bilancio la norma del governo regionale che rafforzerà l’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Il testo prevede una riformulazione del cofinanziamento dell’ente che sarà così suddiviso: 24 milioni di euro dal Fondo sanitario regionale, a cui sarà ancorata la programmazione dei Livelli essenziali dell’assistenza (Lea), e 7 milioni di euro direttamente dalla Regione Siciliana.

Schifani: “Tutela ambiente: uno degli obiettivi del mio governo”

“Tutela e protezione dell’ambiente rappresentano uno degli obiettivi strategici del mio governo – afferma il presidente della Regione, Renato Schifani – Con le risorse stanziate, da un lato garantiamo la tranquillità lavorativa dei dipendenti, dall’altro diamo impulso a un ulteriore slancio dell’agenzia”.

Pagana: “Al lavoro per dare sicurezza ad Arpa”



“Siamo al lavoro per dare sicurezza ad Arpa, un’agenzia fondamentale per la tutela dell’ambiente e per la salute pubblica – spiega l’assessore al Territorio e all’Ambiente, Elena Pagana – Con questo provvedimento accogliamo le indicazioni della Corte dei Conti mettendo al sicuro i fondi e, di conseguenza, i lavoratori. Prevederemo inoltre degli obiettivi da raggiungere e una programmazione ben precisa”.