Finanziaria, Prima l’Italia: “Slogan e promesse non rispettate”

Malumori tra i deputati di Prima l'Italia.

PALERMO – “E’ approdata in assemblea, tra mille dubbi tecnici a cominciare dalla tempistica, ossia a pochi giorni dalla scadenza prevista per legge, l’ultima finanziaria del governo Musumeci”. Lo affermano i deputati regionali di Prima l’Italia, Carmelo Pullara e Marianna Caronia, rispettivamente, presidente e componente della commissione Speciale di indagine e di studio per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi. “Sul fatto che sia l’ultima, almeno noi ne siamo certi – aggiungono – e non parliamo, pensiamo, a titolo personale, ma parliamo sicuramente quantomeno a nome della maggioranza dei siciliani. Sarà l’ennesima finanziaria fatta di slogan, promesse e impegni non rispettati, illusioni per le diverse categorie anche particolarmente bisognose”. Pullara e Caronia sostengono che “a distanza di due-tre anni, c’è un numero di leggi non applicate a partire da quelle previste nella cosiddetta finanziaria di guerra, quella approvata in piena pandemia, risalente al maggio 2020”. “Senza, tra l’altro, pensare – osservano i i due deputati regionali – che tale attività, evidentemente seguendo ordini precisi, diversi assessori hanno deciso di boicottarla, secondo loro snobbandola con la loro assenza. Di fatto hanno solo dimostrato che non gli interessano le reali soluzioni dei problemi con l’applicazione delle leggi, ma solo titoli dei giornali per creare speranze ed illusioni. Ma la gente non è stupida. Insomma – dicono Pullara e Caronia – ci troveremo a parlare nuovamente di titoli e slogan mentre la Sicilia ed i siciliani aspettano risposte. Altro che minaccia di dimissioni da parte di Musumeci, noi approveremmo una finanziaria con un solo articolo la decadenza del Presidente della regione e della sua giunta – chiosano – se entro sei mesi dall’approvazione di una legge la stessa non viene applicata”.