Finanziaria, sindacati preoccupati dopo lo stralcio dell’articolo sull’Ast

La nota di Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti Sicilia

PALERMO – “Le notizie in merito allo stralcio dell’articolo in Finanziaria riguardante i finanziamenti all’Ast, acuiscono oltremodo le preoccupazioni più volte palesate dai sindacati sul futuro dei lavoratori e sul trasporto pubblico, oggi in bilico”. Lo affermano Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti Sicilia.

“Basta proclami su Ast”

I sindacati aggiungono: “Basta proclami. Invitiamo la politica tutta ad approvare una norma che restituisca serenità ai lavoratori consentendo all’azienda di programmare il futuro attraverso un piano industriale rispettoso del diritto alla mobilità di tutti i cittadini”.