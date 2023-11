Finisce con la moto fuori strada: grave incidente sulla 121

L'intervento dell'elisoccorso

1' DI LETTURA

ADRANO (CATANIA) – Un uomo sulla trentina d’anni finito all’ospedale Cannizzaro di Catania e la moto sulla quale era in sella andata completamente distrutta. È stato un incidente autonomo violentissimo quello che, questa mattina, si è verificato lungo la vecchia Statale 121 in territorio di Adrano.

Il personale medico del 118 giunto sul posto, constatato le condizioni del centauro, ha preferito allertare l’elisoccorso del nosocomio catanese che lo ha trasportato – come detto – al Cannizzaro.



Sul posto, per i rilievi si sono portati i carabinieri della Compagnia di Paternò.

