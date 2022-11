Fisco: la flat tax sale, Freni: “Almeno a 85mila euro”

L'aspirazione è arrivare alla soglia dei 100mila euro

1' DI LETTURA

“Nella nuova legge di bilancio – ha detto il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, a 24 Mattino su Radio 24 – si dimostrerà finalmente che la flat tax non era uno slogan ma un programma strutturato che si fa in 5 anni. Cominciamo assolutamente con autonomi e partite Iva, cominciamo con innalzare la soglia da 65 fino a 100 mila euro, forse qualcosina meno, potremmo fare 85/90 mila, dipenderà anche da alcune variabili macroeconomiche un po’ meno dipendenti da noi, ma certamente sì, certamente in legge di bilancio troveremo il passaggio da 65mila ad almeno a 85mila”.