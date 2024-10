La tragedia, cosa sappiamo

FOGGIA- Un uomo ha sparato alla moglie per strada e si è tolto la vita. La tragedia si è verificata nei pressi di un supermercato a San Severo, nel Foggiano.

L’uomo – secondo le prime ricostruzioni che arrivano – ha rivolto l’arma contro la donna e poi l’ha usata per uccidersi. La donna è stata portata in ospedale in condizioni gravissime.