Folgore Castelvetrano, colpo in attacco: torna Calogero Carovana

Nuovo centravanti per il tecnico Giovanni Messana

CASTELVETRANO (TP) – Nuovo innesto per la Folgore Castelvetrano. Si tratta, in realtà, di un ritorno per la compagine di Promozione che riabbraccia l’attaccante classe 1990 Calogero Carovana dopo l’ultima esperienza al Marsala in Eccellenza.

“La ASD Folgore Calcio Castelvetrano – si legge nel comunicato – è lieta di annunciare di aver sottoscritto contratto di acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Calogero Carovana, classe 1990, attaccante per la stagione sportiva 2022/2023.

Si tratta di un gradito ritorno in rossonero per il forte centravanti, cresciuto nella Folgore che vanta esperienze in Eccellenza e Promozione con le maglie del Marsala, Ribera, Favara, Menfi e Alcamo”.