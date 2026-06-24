Fondi idrici UE, M5S: “Chiarezza sugli interventi in provincia di Catania”

Adorno: “Nell’ATI etnea un solo progetto finanziato, servono verifiche della Regione”

CATANIA – “È necessario fare piena luce sulla procedura di assegnazione dei fondi europei per il potenziamento delle infrastrutture idriche siciliane”. Lo afferma la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Lidia Adorno, prima firmataria di un’interrogazione all’Ars rivolta al presidente della Regione e all’assessore regionale all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità.

Al centro della richiesta di chiarimenti vi sono le risorse del PR FESR Sicilia 2021-2027, pari a oltre 47 milioni di euro, destinate al miglioramento del servizio idrico integrato e alla riduzione delle perdite. Secondo la parlamentare, nella provincia di Catania risulterebbe finanziato un solo intervento, quello del Comune di Adrano, mentre negli altri territori dell’ATI etnea non sarebbero stati presentati progetti analoghi.

Adorno parla di “anomalia” e chiede verifiche sulle procedure adottate, sottolineando la necessità di garantire trasparenza e pari opportunità tra i diversi Comuni coinvolti.

Pur esprimendo soddisfazione per il finanziamento ottenuto da Adrano, la deputata evidenzia la necessità di chiarire le ragioni della limitata partecipazione alla programmazione degli interventi idrici nella provincia etnea, ritenuta una delle aree più critiche sul fronte delle infrastrutture.