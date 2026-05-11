Fondo Pensioni Sicilia senza direttore, Cisl Fp: “Situazione gravissima”

Il sindacato chiede una nomina stabile "fondata sul merito"

PALERMO – La Cisl Fp Sicilia esprime “forte preoccupazione” per la situazione del Fondo Pensioni Sicilia, rimasto senza direttore dopo la scadenza, lo scorso 4 maggio, dei termini dell’avviso per la designazione della guida dell’ente.

Secondo il sindacato, la situazione rischia di avere ripercussioni sulla gestione di pensioni, buonuscite e pratiche considerate essenziali per lavoratori e pensionati siciliani.

“La situazione del Fondo è gravissima – dichiarano Daniele Passanisi e Fabrizio Lercara, segretario generale e responsabile degli enti regionali della Cisl Fp Sicilia –. È l’ennesima dimostrazione di una politica ostaggio di logiche spartitorie, incapace di garantire il funzionamento lineare di un ente che deve assicurare diritti fondamentali”.

La gestione del Fondo è stata nel frattempo affidata a Patrizia Vinci, nominata direttore facente funzioni con poteri di ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili. Un incarico temporaneo, della durata massima di 30 giorni o fino alla conclusione dell’iter di designazione del nuovo direttore.

La Cisl Fp Sicilia chiede una nomina “stabile, trasparente e fondata sul merito”, auspicando che la scelta ricada su professionalità interne all’ente. Il sindacato annuncia inoltre iniziative di mobilitazione in assenza di risposte rapide.

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