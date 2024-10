Fondo Verde Giardini, intesa per l’adeguamento della depurazione

Firmata dal sub-commissario Cordaro, la Regione e il Comune

PALERMO – Una convenzione per l’intervento di adeguamento dell’impianto di depurazione di Fondo Verde Giardini è stata firmata tra la Struttura del Commissario per la Depurazione, la Struttura del Commissario per il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ed il Comune di Palermo.

A siglare l’accordo sono stati Toto Cordaro, Sub Commissario per la Sicilia Occidentale, l’architetto Salvatore Lizzio per il dissesto idrogeologico e l’ingegnere Francesco Trapani per il Comune di Palermo.

Il finanziamento complessivo supera di poco i sessanta milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione, resi disponibili dalla Regione Siciliana, grazie all’accordo tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Governatore della Sicilia Renato Schifani.

A esprimere soddisfazione per la convenzione firmata, Toto Cordaro: “La progettazione prima e la realizzazione poi del depuratore di Fondo Verde costituiscono la speranza oggi e la certezza domani che Palermo risolverà definitivamente il problema della depurazione e la criticità ormai storica degli allagamenti per le borgate marinare della zona Nord occidentale”.

Cordaro ha inoltre aggiunto: “Con la realizzazione di Fondo Verde si chiuderà un cerchio che adeguerà la città alla tipologia di ‘best practice’ europee per questo tipo di opere”.

Lo strumento infatti, a opera completata, fornirà un contributo decisivo per ripristinare adeguatamente il quadro fognario e di gestione delle acque meteoriche nell’area Nordoccidentale di Palermo. È la parte di territorio in cui gravitano Pallavicino, Mondello e Partanna da sempre alle prese con problemi ricorrenti di allagamenti.

“La firma della convenzione è un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione dell’impianto di depurazione Fondo Verde Giardini, un’infrastruttura fondamentale per la zona Nord e che rappresenterebbe un traguardo storico e atteso da anni dalla città, in particolare per eliminare l’atavico disagio degli allagamenti. Un risultato che questa amministrazione vuole fortemente e, per questo, ringraziamo per la proficua collaborazione la Regione Siciliana, il sub commissario per la Depurazione e il commissario per il Dissesto idrogeologico”, affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando.