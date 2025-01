Forestali, Venezia (Pd): “Si rispettino gli impegni presi con i lavoratori”

Parla il deputato del Pd

PALERMO – “Da mesi si susseguono annunci sull’aumento delle giornate e sulle stabilizzazioni dei 15mila lavoratori del comparto forestale siciliano. Ma purtroppo alle parole e alle buone intenzioni finora non sono seguiti i fatti. Nelle settimane scorse era stato annunciato dalla Lega un emendamento di 55 milioni di euro da inserire nella Finanziaria nazionale che, dalle notizie apprese, non è stato approvato dalla stessa maggioranza di centrodestra a Roma. Ed è alquanto grave che nemmeno il governo Schifani abbia previsto nulla nella Legge di stabilità regionale. I lavoratori chiedono risposte concrete e non certo promesse e illusioni da parte della politica. Vi è in gioco la dignità dei lavoratori e nessuno si può permettere di calpestarla in questo modo”. Lo dice Fabio Venezia, parlamentare regionale del Partito democratico e vice presidente della commissione Bilancio all’Ars.

“Condividiamo – continua il deputato regionale dem – il grido d’allarme delle sigle sindacali di rappresentanza (Cgil, Cisl e Uil) e chiediamo con forza che alla ripresa dei lavori parlamentari si possa portare in Aula la tanto auspicata riforma con le necessarie coperture finanziarie in modo tale da dare più dignità e serenità lavorativa ai 14.783 addetti. Noi come opposizione siamo pronti a fare la nostra parte”.