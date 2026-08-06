Intervengono i vigili del fuoco

PALERMO – Alle 20.45 circa di ieri sera, alcune squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a Palermo in via Maqueda per un incendio che ha coinvolto i contatori elettrici di un edificio di 5 piani.

Leggi anche La scalata criminale del capo della banda del kalashnikov finisce al 41 bis Palermo resta in allerta rossa, l’avviso della Protezione civile Incendi, volontari della protezione civile del Friuli operativi in Sicilia

Forte caldo, contatori a fuoco

Il personale VVF intervenuto ha provveduto all’estinzione delle fiamme e all’evacuazione dell’edificio a causa dei fumi che avevano invaso il vano scala.

Alcune persone sono state affidate alle cure del personale sanitario del Servizio di Emergenza Territoriale (118) per accertamenti conseguenti all’inalazione dei fumi sviluppatisi nell’incendio.

Presenti sul posto anche personale della Polizia di Stato, della Polizia Municipale e di ENEL, per i provvedimenti di rispettiva competenza.