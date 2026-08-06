 Palermo, contatori a fuoco per il caldo: intervengono i vigili del fuoco
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Forte caldo a Palermo, contatori a fuoco: evacuato un palazzo FOTO

Contatori a fuoco palermo
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Intervengono i vigili del fuoco
via maqueda
di
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PALERMO – Alle 20.45 circa di ieri sera, alcune squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a Palermo in via Maqueda per un incendio che ha coinvolto i contatori elettrici di un edificio di 5 piani.

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Il personale VVF intervenuto ha provveduto all’estinzione delle fiamme e all’evacuazione dell’edificio a causa dei fumi che avevano invaso il vano scala.

Alcune persone sono state affidate alle cure del personale sanitario del Servizio di Emergenza Territoriale (118) per accertamenti conseguenti all’inalazione dei fumi sviluppatisi nell’incendio.
Presenti sul posto anche personale della Polizia di Stato, della Polizia Municipale e di ENEL, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

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