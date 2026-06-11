Frana Niscemi, cinque isolati del quartiere Sante Croci non più interdetti

I residenti potranno tornare alle loro abitazioni

NISCEMI (CALTANISSETTA) – Cinque isolati, nel quartiere Sante Croci di Niscemi, sono usciti dalla fascia di interdizione che era stata stabilita a causa della frana di gennaio. I residenti potranno ritornare nelle loro abitazioni. La decisione è stata presa sulla base del quarto rapporto redatto dall’Università di Firenze, per conto della protezione civile nazionale, e dall’istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente. I cinque isolati ricadono infatti “al di fuori della distanza di arretramento ricalcolata e in area stabile”.

“L’analisi multi-temporale condotta mediante l’elaborazione con tecnica Sbas dei dati Sentinel-1 e Cosmo-SkyMed (aggiornati a maggio 2026) conferma che il centro abitato di Niscemi è caratterizzato da una condizione di sostanziale stabilità generale”, è riportato nella relazione pubblicata.

Viene invece mantenuta “in via precauzionale” l’attuale perimetrazione nella zona a sud-est del quartiere Sante Croci, “in virtù dei persistenti segnali deformativi millimetrici registrati dai dati interferometrici”, è indicato.