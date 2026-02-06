Frana sulla strada per Piano Battaglia: “Colpo di grazia per il territorio” FOTO

Il sindaco di Polizzi Generosa Gandolfo Librizzi: "Grave danno all'economia"

PALERMO – Frana sulla strada provinciale 119, nel territorio di Polizzi Generosa. A lanciare l’allarme oggi, 6 febbraio, è il sindaco Gandolfo Librizzi: “Un ulteriore e durissimo colpo alla già precaria transitabilità viaria delle Madonie, che isola il paese e rende ancora più fragile l’accesso a Piano Battaglia, proprio nel momento in cui l’intero apparato istituzionale collaudato e messo in opera per la stagione invernale (Provincia, Comuni, forze dell’ordine) aveva cominciato a produrre risultati concreti e positivi”.

La frana sulla strada per Piano Battaglia

L’ordinanza di chiusura

Inevitabile, l’ordinanza di chiusura della strada che conduce a Piano Battaglia e particolarmente battuta in questo periodo, che resta così off-limits in via precauzionale. “Mercoledì ho segnalato alla Direzione viabilità della Città Metropolitana di Palermo il cedimento e lo scivolamento della sede stradale nel tratto chilometrico in prossimità del bivio di Portella Colla. Tale evento – sottolinea – ha determinato l’emanazione dell’ennesima ordinanza di chiusura della viabilità, con efficacia fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza”.

“Altre due ordinanze in vigore da vent’anni”

Il sindaco si è recato personalmente sul posto per verificare la situazione, insieme al responsabile della Terza Area Tecnica – Lavori Pubblici e Protezione Civile e al comandante del Distaccamento Forestale di Polizzi Generosa. “Questa ordinanza – spiega il primo cittadino – si aggiunge alle altre due tuttora vigenti da oltre un ventennio: la prima relativa al tratto compreso tra il km 3 e il km 5 per rischio caduta massi, la seconda dal km 1,7 al km 3 per dissesto della sede stradale. Questo ulteriore evento, provocato dalle eccezionali precipitazioni, rappresenta un vero e proprio colpo di grazia, che genera sconforto e arreca un grave danno all’economia dell’intero territorio”.

“Serve cooperazione istituzionale”

E aggiunge: “Nonostante il quadro complessivo appaia fortemente critico, non intendo assumere un atteggiamento pessimista. Al contrario, nel rappresentare con realismo il grave stato di fatto, desidero richiamare a una leale e concreta cooperazione istituzionale – come operosamente praticata per altre evenienza del genere proprio a Polizzi Generosa – affinché si affronti finalmente, in modo risolutivo e definitivo, l’intera questione della messa in sicurezza e della piena transitabilità della strada provinciale. Un obiettivo assolutamente alla portata qualora tutte le amministrazioni coinvolte – Regione Siciliana, Città Metropolitana di Palermo, Comune di Polizzi Generosa e Unione dei Comuni delle Madonie – si siedano attorno a un tavolo, sblocchino i finanziamenti già disponibili, procedano con le gare e avviino tempestivamente i lavori, ponendo fine a una vicenda annosa quanto penalizzante per il territorio”.

Il tavolo tecnico

Librizzi poi ribadisce: “È quanto fra l’altro scritto lo scorso 14 gennaio 2026 alla Città Metropolitana di Palermo per sollecitare l’avvio dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della SP119, per un importo complessivo di € 2.232.000,00, già finanziato nell’ambito della Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, di cui alla Delibera Cipess del 3 agosto 2023, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del 24 maggio 2024.

A tale intervento – prosegue – si aggiunge lo stanziamento regionale destinato alle strade provinciali, che ha visto beneficiaria la stessa Città Metropolitana di Palermo, la quale, a seguito di un proficuo confronto con l’Unione dei Comuni delle Madonie, ha ottenuto un finanziamento pari a € 3.800.000,00 per interventi sulla rete viaria di accesso al polo turistico di Piano Battaglia, comprendente anche la SP 119 Polizzi – Portella Colla. Ho convocato per martedì 10 febbraio 2026 alle 10, nella sede del Centro Operativo Comunale del Comune di Polizzi Generosa, il tavolo tecnico per affrontare l’intera vicenda e sbloccare i finanziamenti”, conclude.