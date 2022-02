Friuli, sette bambini intossicati dal monossido di carbonio

Stavano festeggiando un compleanno

Sette bambini sono rimasti intossicati dopo aver inalato monossido di carbonio, che dai primi accertamenti si è sprigionato da un ‘fungo’ utilizzato per scaldare un gazebo.

L’incidente è accaduto ieri nel dehors di un locale di Cormons (Gorizia), dove i piccoli, con le famiglie, festeggiavano un compleanno.

I bimbi non sono in pericolo di vita: portati in Pronto soccorso, sono stati medicati e dimessi. Secondo il quotidiano Il Piccolo, uno di loro è stato sottoposto a seduta di ossigenoterapia, in camera iperbarica, all’ospedale di Cattinara. Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia Gradisca d’Isonz

