Fukushima, avanti con l’iter per sversare in mare l’acqua radioattiva

Fra pochi giorni ricorrerà l'undicesimo anniversario del disastro nucleare

ROMA – A pochi giorni dall’undicesimo anniversario dal disastro nucleare causato dal terremoto e dallo tsunami del 2011, nel nord del paese, proseguono in Giappone i preparativi per mettere in opera il piano di rilascio in mare dell’acqua contaminata proveniente dai reattori danneggiati della centrale di Fukushima.

Il rilascio dell’acqua, operato dal gestore dell’impianto Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO), precedentemente trattata con apposite procedure per ridurre al minimo la presenza di trizio a livelli innocui per la salute umana, si sta svolgendo sotto il controllo e la supervisione della comunità internazionale attraverso la presenza dei tecnici della IAEA (Agenzia internazionale Energia Atomica). L’anniversario del disastro verrà celebrato venerdì con una cerimonia commemorativa alla quale sarà presente anche il premier Fumio Kishida.