La furia della baby gang, due uomini aggrediti nella notte alla Noce

Le vittime curate al pronto soccorso di Villa Sofia

PALERMO – La violenza è esplosa intorno alle 2 della scorsa notte. Un branco di ragazzini ha aggredito due cittadini originari del Bangladesh per strappargli il cellulare e i pochi euro che avevano in tasca.

È accaduto in vicolo Tornabene nel quartiere Noce. I due feriti hanno dato l’allarme al 112 e sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale villa Sofia. Per loro l’aggressione ha lasciato ferite e contusioni guaribili in pochi giorni. Poteva andare molto peggio, ma è la paura che li ha segnati dentro che preoccupa di più.

L’aggressione senza un perché

Non riescono a spigarsi il perché della furia che li ha investiti. Ai carabinieri che indagano hanno raccontato di essere stati avvicinati mentre stavano chiacchierando e da lì è partita l’aggressione.

All’improvviso i primi colpi, seguiti da una raffica di calci e pugni. Ad agire una decina di ragazzini. Il luogo dove è avvenuta l’aggressione non sarebbe coperto da telecamere ma la successiva fuga è avvenuta lungo un percorso che, invece, potrebbe essere ripreso da occhi elettronici.

Gli investigatori stanno facendo una ricognizione delle strade del quartiere Noce a caccia di immagini decisive per le indagini e che potrebbero far risalire agli aggressori.