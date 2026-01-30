Miami Heat di Fontecchio vincono a Chicago, Oklahoma e Detroit ko

ROMA (ITALPRESS) – Otto partite di regular season di Nba nella notte italiana tra giovedì e venerdì. I Miami Heat di Simone Fontecchio vincono in casa di Chicago. Oklahoma e Detroit cadono a Minneapolis e Phoenix. Houston passa sul parquet di Atlanta e Denver piega Brooklyn. Dallas ko a Charlotte nonostante un Cooper Flagg storico.

Miami vince in casa di Chicago 116-113. Heat che mandano sette giocatori in doppia cifra con Norman Powell top scorer (21 punti) e Bam Adebayo in doppia doppia (20 punti+12 rimbalzi). Serata storta al tiro per Simone Fontecchio, che in 18 minuti in campo chiude con 0 punti, 2 rimbalzi e 3 assist. Denver batte Brooklyn sul suo parquet 107-103. I 27 punti per Jamal Murray e i 25 in uscita dalla panchina di Tim Hardaway Jr neutralizzano i 38 punti con 10 rimbalzi di Michael Porter Jr. Oklahoma cade a Minneapolis. 123-111 per i Timberwolves, che mettono in fila il terzo successo. 26 punti per Anthony Edwards e 21 per Jaden McDaniels, mentre ai Thunder non bastano i 30 punti+6 rimbalzi+8 assist di Shai Gilgeous-Alexander. Detroit ko a Phoenix 114-96. Suns trascinati da un Dillon Brooks da 40 punti, 8 rimbalzi e 4 assist in 33 minuti in campo.

Nonostante un Cooper Flagg storico, Dallas si arrende sul suo parquet contro Charlotte. Il rookie mette a referto il career high di 49 punti, a cui aggiunge 10 rimbalzi e 3 assist, ma gli Hornets la spuntano 123-121 con Kon Knueppel che risponde con 34 punti e 4 rimbalzi. LaMelo Ball e Brandon Miller portano rispettivamente 22 e 23 punti e Charlotte trova il quinto successo in fila. Houston corsara ad Atlanta. I Rockets dominano 104-86: Kevin Durant c’è e chiude con 31 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. Hawks che vedono interrompersi la serie positiva di quattro partite. Assente Giannis Antetokounmpo, tra infortuni e mercato, Milwaukee cede 109-99 a Washington. Sponda Wizards bene Kyshawn George con 23 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Philadelphia la spunta 113-111 su Sacramento. Il duo Maxey-Embiid combina 77 punti (40+37), Schroder-DeRozan e LaVine rispondono con 66 punti in tre, ma i 76ers la vincono con il canestro a due secondi dalla fine del numero 0.

