Il maxi colpo nel negozio in via Bernini, i titolari: “Andiamo avanti”

Lo sfogo: "Nel 2025 c'è ancora chi non riesce a trovarsi un lavoro onesto"

PALERMO – “Abbiamo purtroppo subito un brutto scherzo, nella giornata di domenica sono entrati i ladri e hanno fatto un danno allo store di Palermo in via Bernini. Ma non ci facciamo demoralizzare da delle persone che nel 2025 non sono evidentemente in grado di trovarsi un lavoro onesto”.

Rubati i capi griffati e l’incasso

Dopo il maxi furto, è la general manager di Adel Fashion Group, Diletta Porro, a commentare quanto accaduto tramite un video pubblicato sui social, in cui ringrazia i clienti per la solidarietà e annuncia l’immediata apertura. L’azienda ha un punto vendita anche Paderno Dugnano, in provincia di Milano.

In via Bernini, i malviventi hanno portato via dal negozio numerosi capi griffati e l’incasso della scorsa settimana che era custodito in una cassetta di sicurezza, scappando con un bottino che ammonta a circa ventimila euro.

I ladri, che hanno messo in atto un piano studiato fino all’ultimo dettaglio, praticando anche un foro alla parete, sono entrati in azione approfittando della chiusura domenicale. Il sistema di allarme non era in funzione per un guasto provocato dal maltempo degli scorsi giorni.

La solidarietà dei clienti

Dopo la notizia del furto, tanti i messaggi di solidarietà per i titolari. “Ringrazio tutte le nostre clienti che ci hanno scritto e ci stanno vicino – prosegue la general manager – noi andiamo avanti più forti di prima, specialmente per voi. Siamo rimasti chiusi due giorni per ovvie ragioni, ma ora vi aspettiamo per abbracciarvi”.

E conclude: “Ci tengo inoltre a precisare che il nostro negozio non è un outlet, come abbiamo letto su alcuni giornali, ma un negozio di abbigliamento e accessori di collezioni attuali”. Le indagini per risalire agli autori del furto sono affidate ai carabinieri. I militari della stazione Uditore hanno eseguito sul posto i rilievi, al vaglio i filmati delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti dettagli per rintracciare i malviventi.