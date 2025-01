Nuova notte di furti a Palermo, maxi colpo in via Bernini: indagini

Nel mirino un negozio di abbigliamento e un distributore di benzina

PALERMO – Ennesima notte di furti a Palermo. I ladri hanno preso di mira un negozio di abbigliamento e un distributore di benzina. Nel primo caso si tratterebbe di un maxi colpo, un piano studiato nei minimi dettagli.

Banda del buco in azione

I malviventi hanno infatti prima praticato un foro sul muro perimetrale dello store Adel Fashion Group che si trova in via Bernini, poi l’hanno passato al setaccio riuscendo a impossessarsi di diversi capoi di abbigliamento, molti dei quali griffati. Poi si sono diretti verso la cassetta di sicurezza e hanno prelevato l’incasso dell’ultima settimana, per darsi poco dopo alla fuga.

Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione Uditore che hanno accertato il danneggiamento del muro che si trova all’esterno del grande magazzino e hanno effettuato i rilievi.

L’allarme e le indagini

Il bottino è ancora da quantificare, ma ammonterebbe a migliaia di euro. Le indagini sono in corso per risalire a chi è entrato in azione: telecamere sono risultate non funzionanti, al vaglio ci sono le immagini del circuito di videosorveglianza che si trova nella zona.

Il furto in via Francesco Crispi

Ladri anche al distributore di carburante Ip di via Francesco Crispi, a pochi metri dal porto. In questo caso sono state forzate le grate in ferro ed è stata sfondata la porta a vetri dell’ufficio.

E’ stata portata via una cassetta di ferro in cui era custodito l’incasso, anche in questa circostanza ancora da quantificare. Tre giorni fa i ladri hanno colpito da Bebè Chic, in via Turrisi, mettendo a segno un colpo da diecimila euro. Una volta dentro i ladri hanno portato circa cinquanta giubbotti di marca.