Gas, l’Ue trova l’accordo: stabilito il price cap

I ministri dell’Energia dei Paesi dell’UE hanno concordato un tetto massimo per il prezzo del gas: lo ha annunciato su Twitter un portavoce della Repubblica Ceca, che detiene la presidenza di turno dell’Unione.

Il prezzo del gas a megawattora, secondo quanto circolato, sarà di 180 euro. Molto più basso dei 275 proposti a novembre dalla Commissione europea.

L’accordo entrerà in vigore dal prossimo 15 febbraio e non si applicherà alle transazioni over-the-counter, tuttavia la Commissione potrà proporre modifiche per includere i contratti derivati scambiati nei mercati non regolamentati. Lo hanno concordato i ministri dell’energia, stando a fonti Ue.