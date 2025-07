Gaza, lo Spi Cgil Sicilia promuove il boicottaggio dei prodotti israeliani

"Basta indifferenza"

PALERMO – Lo Spi Cgil siciliano aderisce e promuove tra i propri iscritti e militanti il boicottaggio dei prodotti israeliani e importati nel nostro Paese. “Si tratta di una protesta forte – osserva la segretaria generale del sindacato siciliano, Maria Concetta Balistreri – che impegna tutto il corpo dell’organizzazione che conta in Sicilia oltre 100.000 iscritti. Non possiamo assistere inerti a ciò che sta accadendo a Gaza e in Cisgiordania, dove il popolo palestinese da oltre 50 anni vive sotto l’occupazione israeliana non riconoscendo e garantendo il diritto a milioni di donne, bambini, uomini ad una esistenza libera e dignitosa”.

“Per questo – osserva ancora Balistreri – ci uniamo alle tante associazioni, organizzazioni della società civile, alle tante amministrazioni comunali nella scelta di boicottare i prodotti israeliani che troviamo negli scaffali dei nostri supermercati. Non si può rimanere indifferenti davanti a quello che sta accadendo: quello che il nostro governo, succube di quello statunitense, non ha il coraggio di fare, intendiamo farlo noi, semplici cittadine e cittadini nella consapevolezza che insieme, in tanti, possiamo fare risuonare forte la nostra voce. Fermiamo il genocidio del popolo palestinese”.