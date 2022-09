Scontro frontale fra due macchine

Incidente e traffico bloccato sulla strada statale 115 per Gela. Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate frontalmente.

Nell’impatto tre persone sono rimaste ferite.

Sul posto sta lavorando il personale dell’Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Il traffico è al momento bloccato sulla “Sud Occidentale Sicula” al chilometro 258, 300.