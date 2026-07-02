 Gela, l'incidente e il ricovero: Emmanuello non ce l'ha fatta
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Gela, l’incidente e il ricovero: l’uomo non ce l’ha fatta

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Si chiamava Franco Emmanuello
tragico scontro
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1 min di lettura

GELA – Un pensionato di Gela (Caltanissetta), Franco Emmanuello, è morto oggi per le conseguenze di un grave incidente stradale, verificatosi, a metà giugno, su un tratto della statale Gela-Catania, alle porte proprio di Gela.

Gela, l’uomo non ce l’ha fatta

Emmanuello, che viaggiava a bordo di una Peugeot, era stato trasferito in una struttura ospedaliera di Palermo, per le conseguenze riportate. Nonostante la sottoposizione a un delicato intervento chirurgico, non ce l’ha fatta.

La sua vettura aveva impattato con un’altra auto.

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