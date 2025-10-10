Gela, ruba la borsa di una donna in chiesa: ventisettenne arrestato

Gli agenti hanno trovato l'uomo con il portafoglio e il cellulare della vittima

GELA (CALTANISSETTA) – La polizia di Stato a Gela ha tratto in arresto un ventisettenne nella flagranza di reato di furto e indebito utilizzo di carte di credito.

L’uomo approfittando della distrazione di una donna che era inginocchiata e intenta a pregare all’interno di una chiesa del centro storico, le ha sottratto la borsa poggiata sulla panca, dandosi alla fuga.

L’equipaggio di una volante, intervenuto su richiesta della vittima, ha prima visionato le immagini di un sistema di video sorveglianza della zona e successivamente ha rintracciato il fuggiasco trovandolo con il portafoglio e il cellulare della vittima.

Gli agenti hanno accertato anche che il ventisettenne, dopo il furto, aveva utilizzato una delle carte di credito rubate per effettuare tre acquisti.

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Gela, nel convalidare l’arresto, su richiesta della Procura della Repubblica, ha applicato all’uomo una misura cautelare. Le indagini sono in corso e la responsabilità dell’indagato, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.