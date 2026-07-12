 Gela, vende alcolici a una 12enne: denunciata una donna
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Gela, vende alcolici a una 12enne che si sente male: denunciata

Vende alcolici a una 12enne
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La giovane è stata trasportata all'ospedale Vittorio Emanuele
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
di
1 min di lettura

GELA – La titolare di un locale di Gela (Caltanissetta) è stata denunciata perché ha venduto alcolici a una dodicenne, che è stata poi trasportata all’ospedale gelese “Vittorio Emanuele”, in condizioni di ubriachezza.

I poliziotti del commissariato di Gela sono risaliti all’attività commerciale che ha venduto gli alcolici alla minore. Su proposta della questura di Caltanissetta, gli uffici del Comune di Gela hanno sospeso all’attività, per un mese, la licenza di somministrazione di alimenti e bevande.

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