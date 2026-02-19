Geopolitica e imprese, Maurizio Molinari venerdì 20 in Sicindustria

Giornalista e tra i più autorevoli osservatori italiani degli equilibri globali

PALERMO – In uno scenario internazionale attraversato da conflitti, nuove alleanze e competizione tra grandi potenze, la geopolitica non è più un tema riservato agli analisti, ma una variabile concreta che incide sulle scelte delle imprese, sugli investimenti e sulle prospettive di sviluppo dei territori.

Per approfondire questi temi, si terrà in Sicindustria la Lectio Magistralis di Maurizio Molinari, giornalista e tra i più autorevoli osservatori italiani degli equilibri globali, dal titolo “Affari globali e geopolitica: la sfida che le imprese affrontano in un mondo globale che cambia”. L’appuntamento è per domani, venerdì 20, alle 15, in Via A. Volta 44, Palermo.

Un dibattito sui temi di politica internazionale

Dalla guerra in Ucraina alla competizione tra Stati Uniti e Cina, dal ruolo delle potenze revisioniste alla frammentazione delle catene globali del valore, la Lectio Magistralis offrirà una chiave di lettura delle trasformazioni in atto e delle implicazioni per l’Italia, il Mezzogiorno e in particolare per la Sicilia.

Ad aprire i lavori sarà il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, che sottolinea: “Le decisioni che si prendono a Washington, Pechino, Mosca o Bruxelles hanno effetti diretti sulle nostre imprese e, nel nuovo scenario internazionale, il Mediterraneo è tornato al centro delle dinamiche geopolitiche globali”.

Sicindustria e il dovere di “guardare oltre i confini”

“In questo contesto la Sicilia non è una periferia, ma lo snodo naturale tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente, in una fase in cui le rotte commerciali, energetiche e tecnologiche si stanno ridefinendo”.

“Per questo Sicindustria sente il dovere di guardare oltre i propri confini e leggere i cambiamenti globali. Solo così possiamo evitare di perdere il contatto con la realtà e costruire strategie solide per il futuro”. L’incontro si concluderà con un momento di confronto con il pubblico.