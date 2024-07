Giorgia Meloni: “Fake news contro il Governo sulla libera informazione”

Dura lettera a Von der Leyen

La Relazione annuale sullo stato di diritto dell’Ue diventa un caso, con Meloni che scrive una dura lettera a Von der Leyen parlando di ‘contenuto distorto a uso politico’.

Meloni: “Nessuna ingerenza sui vertici Rai”

‘Attacchi maldestri e pretestuosi’, ‘fake news’ e inaccettabili valutazioni di alcuni media della Relazione, che certa stampa ha ‘distorto a uso politico’. Nessun collegamento, si mette subito in chiaro, con le parole dal Presidente Mattarella durante la cerimonia del Ventaglio sulla libertà di informazione e sull’indipendenza in particolare del servizio pubblico.

‘Noi siamo per la libera informazione dopo decenni di lottizzazione’ dice la premier. ‘Il Cda è stato nominato quando Fdi era all’opposizione’. E l’opposizione si scaglia contro Meloni: ‘un vittimismo cinico’. La premier intanto è in Cina per lanciare una “nuova fase” di rapporti “più equi”, soprattutto in campo commerciale tra Roma e Pechino. Siglate sei intese.

