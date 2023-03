Giornalismo, Virzì (Ugl): “Auguri ai nuovi vertici della Figec”

"Auguri di buon lavoro ai colleghi Francese e Lombardo"

Ugl Creativi Sicilia esprime le sue congratulazioni per le nuove nomine fiduciarie effettuate dalla Figec, Federazione italiana giornalismo editoria e comunicazione ad appena sei mesi dalla fondazione del nuovo gruppo di coordinatori in Sicilia con i consiglieri nazionali Giulio Francese, già Presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, cui è affidata anche la città di Palermo e Graziella Lombardo, componente della Giunta esecutiva, che si occuperà di Messina”. A commentare le nuove nomine è Filippo Virzì, Segretario regionale dell’Ugl creativi in Sicilia. “La Figec recentemente ha sottoscritto con Uspi il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico – conclude Virzì – pertanto da giornalista confido nella crescita del sindacato e della rappresentatività dello stesso per una maggiore tutela della categoria spesso sottopagata, augurando ai colleghi Francese e Lombardo buon lavoro”.