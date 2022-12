Giovane messinese ucciso in Germania, il corpo della ex sepolto in un giardino

Ferito davanti alla pizzeria del padre

MESSINA – Un giovane originario di Messina Christian Zoda, di 23 anni, è morto mercoledì scorso dopo essere stato ferito a colpi di pistola davanti la pizzeria del padre a Albstadt, cittadina tedesca a Sud di Stoccarda. Il giovane ferito verso mezzogiorno era stato portato in ospedale dov’è morto nel pomeriggio.

Le indagini della polizia tedesca

Dopo rapide indagini la polizia tedesca ha fermato un uomo di 52 anni, che conosceva la vittima, con addosso la pistola con cui avrebbe sparato a Zoda. Il delitto sarebbe collegato alla sparizione di un’altra italiana, Sandra Quarta, 20 anni. Il cadavere della ragazza e’ stato trovato nel giardino del 52enne che ha sparato a Zoda.

Autopsia su entrambi i cadaveri

Sandra Quarta sarebbe stata l’ex fidanzata di Zoda e sarebbe imparentata col presunto assassino del giovane. La notizia dell’omicidio è riportata dalla Gazzetta del Sud online che riprende anche quanto riportato dal giornale tedesco online “Schwarzwälder Bote” secondo cui “la ragazza sarebbe scomparsa domenica mattina”. Martedì scorso la polizia ha cominciato le ricerche con elicotteri e utilizzando cani. Ma solo dopo l’omicidio di Zoda e l’arresto dell’indagato sarebbe emersa la verità sulla scomparsa di Sandra Quarta, il cui cadavere è stato trovato sepolto nel giardino del sospettato. Su entrambi i cadaveri è stata eseguita l’autopsia: secondo indiscrezioni riportate dal giornale tedesco entrambi sono stati uccisi con colpi di pistola.

Cadaveri in giardino

L’indagato è trincerato dietro il silenzio. In Germania nel giardino dove sono stati trovati i cadaveri sono intervenuti investigatori specialisti per indagini geofisiche che hanno scavato anche in altri luoghi. Sull’inchiesta lavorano 30 poliziotti che stanno cercando di chiarire il movente dei delitti.