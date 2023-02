“Grande lavoratore, umile e onesto”: il ricordo di Emanuele Grupposo

L'uomo di Altavilla Milicia è morto sul colpo nell'incidente stradale avvenuto in viale Regione Siciliana a Palermo

PALERMO – “Una persona umile soprattutto, sincero scherzoso e un grande amore per la mia famiglia”. Si presentava così nella sua pagina social Emanuele Grupposo, l’uomo rimasto vittima dell‘incidente mortale avvenuto ieri sera in viale Regione Siciliana a Palermo all’altezza del Bingo Las Vegas, in direzione Catania.

L’incidente

Grupposo era alla guida del furgone di proprietà di una ditta con sede a Castelbuono quando è morto sul colpo dopo lo scontro avvenuto con un grosso camion della Reset, una delle municipalizzate del Comune. La vittima aveva 50 anni, era residente ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, e lavorava come autista per un’azienda castelbuonese. L’impatto è stato violentissimo. Ad estrarre il corpo dell’uomo dalle lamiere del furgone sono stati i vigili del fuoco. Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il cordoglio sui social

Tanti i messaggi di cordoglio sui social da parte di parenti e amici: “Ancora non posso credere che sei andato via così. Mi accompagneranno per sempre i tuoi sorrisi e le tue risate. Mi mancherai infinitamente”, si legge in un post. E ancora: “Una vita che si spegne troppo presto toglie un po’ di futuro e di fiducia a tutti. Il lutto per un figlio/parente non finisce mai, si può solo imparare a sopportarlo, spero di trovare la forza il prima possibile e comunque tu da lassù vedi e proteggi tuo figliolo, parenti ed amici”. “Era un grande lavoratore, una persona educata, umile e onesta”. Lo ricorda così un amico. “Che la terra ti sia lieve”.