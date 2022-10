Incidente in autostrada: un morto e un ferito grave a Cefalù

Lo schianto all'altezza dell'Hotel Costa Verde

Incidente sulla Palermo Messina. A perdere la vita Carlo Giovanni Tripodo di 71 anni di Capo d’Orlando. Al suo fianco era seduta la sorella Carolina Tripodo di 67 anni.

La donna è stata trasportata in elisoccorso dall’ospedale Giglio di Cefalù all’ospedale Civico di Palermo. Le sue condizioni sono gravissime. I medici si sono riservati la prognosi. Sull’auto c’era anche la nipote di 22 anni. La giovane è stata trasportata al Giglio per alcuni esami e controlli. Non sarebbe in pericolo di vita.