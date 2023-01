Grave incidente sulla 284, l’auto finisce sottosopra: ferita una donna

Momenti di paura e tratto di strada chiuso per oltre un'ora. (Foto Video Star)

ADRANO. Chi ha assistito al violento incidente, ha subito temuto il peggio. Alla fine, il bilancio è “solo” di una donna rimasta ferita e non in pericolo di morte.

E’ accaduto tutto attorno alle 10 di questa mattina lungo la famigerata Statale 284, in territorio di Adrano. Una Suzuki Ignis rimasta ferma sul ciglio della carreggiata (forse a causa di un’avaria) è stata centrata in pieno da una Fiat Panda, guidata da un giovane, che sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia (verso Bronte).



La Suzuki ha finito col ribaltarsi su se stessa dopo avere colpito il muro di cinta che contiene il terrapieno della Statale. La donna è stata trasportata all’ospedale “Santissimo Salvatore” di Paternò: le sue condizioni, come detto, fortunatamente, non sono critiche.

Ad intervenire sul posto, i carabinieri ed i Vigili del Fuoco di Adrano. Oltre ai soccorritori del 118.

Il tratto di strada è rimasta chiusa al traffico per oltre un’ora.