Handball Erice, al PalaCardella vittoria agevole contro Teramo

ERICE (TP) – Vittoria agevole per l’Handball Erice, che, davanti ad una bella cornice di pubblico, con il tutto esaurito del PalaCardella, supera Teramo con il risultato finale di 34 a 18. Gara mai in discussione, con le ericine che hanno mantenuto il vantaggio per tutta la durata del match. Teramo, nonostante le difficoltà, non ha mai mollato mentalmente ed ha cercato di mantenere alta la concentrazione. Le migliori realizzatrici dell’incontro sono state Ekoh e Chandarli che hanno chiuso il match con 7 realizzazioni.

PRIMO TEMPO: Terenziani porta subito Erice in doppio vantaggio (6’ 3-1). L’Handball Erice allunga con le conclusioni di Ekoh, costringendo Palarie al time-out (14’ 8-2). La difesa del Teramo fatica a trovare la quadra per arginare le offensive ericine (26’ 16-4). Il primo tempo poi termina con il punteggio di 17 a 6 (30’).

SECONDO TEMPO: Erice parte forte con ottime conclusioni offensive ed allunga il proprio vantaggio (37’ 23-8). Le ericine trovano nelle reti di Coppola un valore aggiunto (46’ 27-11). Nel finale si abbassano i ritmi di gioco ed Erice gestisce il proprio vantaggio. Il match termina con il punteggio finale di 34 a 18.

IL TABELLINO

Ac Life Style Erice vs Starmed Tms Teramo 34-18

Parziali: (17-6; 34-18).

Ac Life Style Erice: Masson (p), Tarbuch 4, Benincasa, Landri, Cozzi 2, Iacovello (p), Basolu 2, Pugliara 1, Coppola 4, Ekoh 7, Gorbatsjova 4, Terenziani 2, Farisé 2, Ravasz 3, Storozhuk 3.

Allenatore: Margarida Conte.

Starmed Tms Teramo: Franceschini (p), Di Giulio, Di Prisco 2, Canzio, Macrone 1, Baldassarre, Capone 4, Lanfredi 2, Bellu, Fabisch 2, Chandarli 7, Galletti (p), Brkic (p).

Allenatore: Maria Daniela Palarie.

Arbitri: Nunzio Bertino e Sergio Bozzanga.