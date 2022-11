Il 2 novembre di Palermo, Lagalla fa il punto sui Rotoli

La nota del sindaco.

“Dopo oltre due anni, si è ricominciato a seppellire al cimitero dei Rotoli e negli ultimi due mesi le sepolture effettuate sono state 90, mentre le salme in deposito sono 1.166. Nelle ultime settimane si sta procedendo con i lavori lungo i viali del cimitero di Vergine Maria per la sistemazione di loculi ipogei e al ripristino dei campi di inumazione da tempo abbandonati, funzionale al recupero di nuovi posti per le sepolture. Inoltre, sono già arrivati e saranno posizionati, a breve, lungo alcuni viali del camposanto, oltre 300 loculi che, una volta montati e installati, permetteranno di proseguire con lo smaltimento delle bare nei depositi”. Così una nota di Palazzo delle Aquile.

“Finalmente è stato possibile ricominciare a seppellire e, sebbene i lavori siano iniziati da soli due mesi, i palermitani che faranno visita ai loro defunti in queste ore potranno trovare certamente un luogo più decoroso – dice il sindaco, Roberto Lagalla -. Il percorso sarà lungo e complesso perché la situazione presa in mano da questa amministrazione era drammatica. Quella del cimitero è certamente la più grave ferita della città, ma stiamo lavorando incessantemente per dare degna sepoltura ai morti che attendono da troppo tempo e offrire le dovute risposte ai familiari, mortificati da una lunga e ingiusta attesa. Infine, tengo a ringraziare tutti gli operatori che in questi giorni si sono impegnati, in prossimità della celebrazione dei defunti di domani, per rendere ancora più puliti e dignitosi i cimiteri comunali”.