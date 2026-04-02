 Il Cairo, GKSD e GSD firmano un accordo per la gestione di un nuovo ospedale
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Il Cairo, GKSD e GSD firmano un accordo per la gestione di un nuovo ospedale

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