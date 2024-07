Il caldo manda in tilt la rete elettrica: blackout e disagi a Palermo

Notte da incubo per i residenti della zona di via Libertà

PALERMO – Notte da incubo per decine di famiglie a Palermo a causa di un blackout che ha colpito diverse zone centrali della città.

Alcuni residenti nell’area di via Libertà sono scesi per strada esasperati rimasti al buio, senz’acqua e al caldo. I tecnici dell’Enel, nella notte, sono riusciti a riparare i guasti causati dalle ondate di calore.

In alcune zone della città, per evitare disagi ai cittadini, sono entrate pure in funzione le power station in modo tale da permettere la continua erogazione dell’energia elettrica mentre gli operai erano al lavoro.

L’ipotesi è che la rete sia andata in sovraccarico danneggiando alcune tubazioni per via dell’utilizzo massiccio dei condizionatori.

Disagi si sono registrati anche in via Simone Cuccia, dove abitano una quarantina di famiglie, che sono rimaste senza corrente elettrica già dal primo pomeriggio di ieri. Questo perché si erano guastate due cabine che non potevano, in quel momento, essere alimentate.

A subire disagi sono stati anche attori e personale impegnato nelle riprese del film su Giovanni e Francesca, che Riky Tognazzi e Simona Izzo stanno girando a Palermo, dedicato a Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, assassinati nella strage di Capaci del 1992 assieme agli agenti della scorta.

L’energia elettrica è saltata proprio mentre i registi stavano girando alcune scene al sesto piano del palazzo in via Simone Cuccia, dove abitava Francesca Morvillo.

Una donna è rimasta bloccata in ascensore ma è riuscita ad aprire le porte e a uscire.

Il piano estate dell’Enel

L’Enel ha, comunque, messo a punto un piano estate per evitare che i disagi possano colpire i cittadini. Per questo sono stati trasferiti, momentaneamente, in Sicilia tecnici da altre regioni e anche tecnici di alcune ditte appaltatrici sono stati allertati. Inoltre sono stati aumentati i mezzi e si adoperano due laboratori mobili per individuare il guasto e ripararlo nel minor tempo possibile.