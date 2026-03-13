Il garante dei detenuti incontra il neo presidente della Corte di appello

"Disponibilità a iniziative comuni"

PALERMO – Il garante regionale dei diritti dei detenuti, avvocato Anthony De Lisi, ha incontrato il neo presidente della Corte di appello di Palermo, Antonio Balsamo.

“Un’occasione per porgere i saluti, miei e del garante nazionale Irma Conti, al neo presidente e per rinnovare la stima, umana e professionale, nei suoi confronti”, spiega De Lisi.

Oltre agli auguri di buon lavoro “si è parlato del ruolo del garante e il presidente ha manifestato, ancora una volta, dopo averlo fatto durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, la sua disponibilità e voglia di partecipare alle nostre attività. Si è stabilito – conclude De Lisi – di fissare un nuovo appuntamento per formalizzare un’intesa e avviare iniziative comuni”.