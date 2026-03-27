Il governo proroga di un altro anno lo stato di emergenza a Stromboli

Su proposta del ministro Musumeci

ROMA – Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la proroga, per un anno, dello stato di emergenza per il maltempo del 19 e 20 ottobre 2024 sull’isola di Stromboli, nel comune di Lipari, alle Eolie, in provincia di Messina.

La nota di Palazzo Chigi

A darne notizia è la nota diffusa da Palazzo Chigi nella serata di venerdì 27 marzo, al termine della riunione del governo. Nel corso della stessa seduta del Cdm, l’Esecutivo ha deciso di impugnare la legge regionale siciliana che stanziava oltre 40 milioni di euro per gli aiuti immediati dopo il ciclone Harry.

L’impugnativa decisa dal governo è stata proposta dal ministero per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli. Molte di quelle risorse, però, sono state già erogate.