Il M5s all’Ars: “Mozione di censura per l’assessora di FdI Elvira Amata”

La conferenza stampa con il presidente pentastellato Giuseppe Conte

PALERMO – Il Movimento cinque stelle e le altre forze d’opposizione all’Ars, nelle prossime settimane, presenteranno una mozione censura all’assessora al Turismo, Elvira Amata, sotto indagine da parte della procura di Palermo.

Lo ha annunciato il capogruppo dei pentastellati all’Ars, Antonio De Luca, in avvio della conferenza stampa convocata per fare il punto sulla situazione politica in Sicilia alla quale partecipa anche il presidente del movimento. Giuseppe Conte. In conferenza stampa anche iI coordinatore regionale M5s Nuccio Di Paola e il capogruppo all’Ars Antonio De Luca.

“Fratelli d’Italia ha un problema grave e non solo in Sicilia. Abbiamo visto le dimissioni di Delmastro, Santanchè e Bartolozzzi: tutto questo non è normale, non possiamo adattarci a questa normalità – ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte -“.

“La questione siciliana, è una questione italiana – ha aggiunto -. Non si può pensare che ciò che accade qui non abbia una conseguenza in ambito nazionale. In Sicilia, poi, c’è una questione morale e politica e non possiamo permettere che i siciliani rimangano senza risposte. Ci sono tantissime inchieste e notizie quotidiane di sistemazione di amici e ‘amichetti’: le cronache giudiziarie si arricchiscono sempre di più, l’ultimo è Lillo Pisano”. Conte ha poi concluso: “In Sicilia ogni forza politica di centrodestra ha i suoi indagati e le accuse sono gravi e sempre collegate a condotte contrarie ai doveri istituzionali della buona politica”.

Da Conte anche un messaggio al governo Schifani: “Questa giunta regionale siciliana se ha dignità politica deve andare a casa e deve consentire ai cittadini siciliani di potersi esprimere nuovamente”. Focus poi sulle elezioni siciliane. In Sicilia dove il campo largo sta cercando di trovare un’intesa sul candidato alla presidenza della Regione: “Per la sfida nazionale penso che il modo migliore possano essere le primarie aperte e non di apparato, ma non è sempre così è comunque va fatto un ragionamento di volta in volta con tutte le forze politiche”.

E a chi gli chiedeva della candidatura di Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente che era anche presente in sala, Conte ha risposto: “Autocandidatura legittima, ciascuno gioca la sua partita ma mi auguro che quando ci si siederà siano tutti disponibili a non rimanere ancorati alla tutela dei propri interessi o di quelli del proprio partito”. Conte ha auspicato che nel campo largo “si lavori tutti insieme per trovare una sintesi su un nome che assicuri maggiori chance di vittoria” alla coalizione.