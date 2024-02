Il meglio della Sicilia a Sanremo, l’evento itinerante ‘sbarca’ al Festival

Il meglio dell'Isola è stato protagonista per una giornata

SANREMO – Eccellenze siciliane in vetrina al festival della canzone italiana di Sanremo con “Sicilia, che meraviglia”, l’evento organizzato dall’associazione culturale ‘Luminescenze’. Il meglio dell’Isola è stato protagonista per un’intera giornata, quella del 7 febbraio, all’interno dello Yacht Club.

Presenti personalità che rappresentano e sono diventati simbolo della Sicilia, come la cantante Francesca Alotta, il comico Sasà Salvaggio e altri come l’attore Vincenzo Ferrera di “Mare Fuori” e Samuele Palumbo, vincitore di “Tu si que vales”. Il padrone di casa è stato Massimo Minutella.

Alessandra Amoroso e Irama in visita

Non sono mancato momenti comici, musicali e buon cibo. L’evento è stato ideato come itinerante in modo da raccontare le bellezze siciliane. Sanremo, proprio durante il Festival, è stata scelta come prima tappa ideale di questo viaggio. Spazio anche per un simpatico siparietto musicale tra Alessandra Amoroso e il violinista Samuele Palumbo. È passato a visitare la postazione anche Irama.