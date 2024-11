Il nuovo codice della strada è legge: obbligo di targa e assicurazione per i monopattini

Multe fino a 400 euro per i trasgressori

ROMA – Il nuovo codice della strada è legge. Il ddl voluto dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha ricevuto l’ok definitivo anche al Senato. Stretta sull’uso del cellulare alla guida, per chi si mette al volante dopo aver bevuto o dopo aver fatto uso di droghe e giro di vite per i monopattini che avranno l’obbligo di targa e assicurazione e dovranno essere guidati con il casco.

Le novità più stringenti sono per l’utilizzo dei monopattini elettrici. D’ora in poi sarà possibile circolare esclusivamente monopattini dotati di targa e indicatori di direzione, con l’obbligo di indossare un casco e di avere una copertura assicurativa. La targa avrà una sigla composta da numeri e lettere registrata nell’albo nazionale dei veicoli. Circolare senza targa o senza assicurazione sarà sanzionato con multe che vanno da 100 a 400 euro. Norme più stringenti anche per chi usa il cellulare alla guida: previste multe che vanno da un minimo di 250 euro ad un massimo di 1.000 euro.

Il nuovo Codice della strada introduce anche il divieto per i monopattini elettrici di circolare su strade che hanno un limite di velocità superiore ai 50 chilometri orari. Vietata la circolazione su piste ciclabili, nelle zone pedonali, insenso contrario a quello di marcia e parcheggiare sul marciapiede. I monopattini andranno parcheggiati in aree apposite individuate dai comuni o in quelle destinate al parcheggio di cicli e motocicli. Anche le società di monopattini a noleggio dovranno adeguare i propri mezzi alle nuove regole che entreranno in vigore una volta pubblicate in Gazzetta Ufficiale, probabilmente la prossima settimana.